Fenerbahçe - Konyaspor maçı erteleniyor!

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kakacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi.



Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüşmelere başladı. Konyaspor'un istediği erteleme talebine TFF olumlu yanıt verdi.



Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanması planlanmıştı.









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