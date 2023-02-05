Fenerbahçe - Konyaspor maçı erteleniyor!

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maç için erteleme istedi. TFF, bu talebe olumlu yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı erteleniyor!
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05 Şubat 2023 22:01
Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kakacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi.

Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüşmelere başladı. Konyaspor'un istediği erteleme talebine TFF olumlu yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanması planlanmıştı.

 

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