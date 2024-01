Fenerbahçe Konyaspor canlı yayın, Kesintisiz link

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.



FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor. 18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.







Konyaspor: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Muric, Cicaldau, Moreno, Nelson Oliveira.



CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR



Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.



ZORUNLU ROTASYON



Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.



GÖZLER EDIN DZEKO



Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu. İrfan Can Kahveci'nin cezasını tamamlamasına karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın mücadelede formda olan Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Muhammet Demir ve Gökhan Töre'nin yanı sıra milli takımda bulunan Bruno Paz, sarı kart cezalısı olan Francisco Calvo, kadro dışı kalan isimler Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 17 gol kaydederken, 9 gol yedi.Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İsmail Kartal ve öğrencilerinin aklında sadece 3 puan var. Kanarya maçı kazanması halinde bu haftayı da lider tamamlamayı garantileyecek. Daha önemli olan ise 1 gün sonra Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın omuzlarına baskıyı yüklemek. Kartal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda maçın bu yönden büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı ve tam konsantrasyon istedi. Kartal'ın yaptığı toplantıda öğrencilerine "Liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Kazanalım ve Galatasaray maçını rahat takip edelim. Baskıyı ezeli rakibimizin omzuna yüklemek için sizden Konyaspor maçına odaklanmanızı ve sahaya yüksek konsantrasyonla çıkmanızı istiyorum" dediği öğrenildi. 3 gün önce deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenen Sarı-lacivertli takımın teknik patronunu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kazanarak devam etmek bizim için çok önemli. Ben size güveniyorum. Konyaspor'u yenelim ve tribünleri doldurup bize destek veren taraftarımıza güzel bir galibiyet daha armağan edelim."Fenerbahçe'de orta sahanın kilit ismi Fred, formasına kavuşuyor. Kayserispor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla son 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Brezilyalı, bugün Konya'ya karşı sahadaki yerini alacak. Sambacıyı 11'e koyacak olan teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek'i ise kulübeye çekecek. Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1389 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha, 6 asistle takımına katkıda bulunmayı başardı.Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 3 puana kilitlendi. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11 konusunda tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Ligdeki son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle şov yapmıştı. İrfan Can Kahveci'nin de formda oluşu ve sarı kart cezasını tamamlamasının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı zor bir seçim bekliyor. İki ismin de çok formda oluşu Kartal'ı memnun ederken, kararını maç saatine bıraktığı öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin kadrolarında bulunuyor. Sakatlıklarını atlatan Rodrigo Becao ve Miha Zajc ise bireysel antrenmanlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerde stoperde Serdar Aziz ve Oosterwolde'nin görev alması bekleniyor. Sağ bekte de yine Mert Müldür forma giyecek.GÜRCAN BİLGİÇ: Süreç İrfan Can Kahveci'yi ön plana çıkartıyor. Cengiz'in Kayserispor ve İstanbulspor maçlarındaki performansı göz kamaştırıcı ama o bölgede sezon başından beri takımı İrfan Can Kahveci taşıdı. Cezalı olmasa son maçta yine o oynayacaktı. İkinci seçenek de üç günde bir maçlarında oyuncuyu dinlendirmek isteyebilir İsmail Kartal. O yüzden önce İrfan Can Kahveci gelir.ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle şunu belirteyim, İrfan ile Cengiz'in özellikleri değişik. İrfan Can'ın genel yapısı tam bir kanat forvetine uygun değil ama daha sonra bu görevde oynatılmaya başlayınca buraya alıştı ve de bu seneki form düzeyiyle ciddi katkılar veriyor. Ancak Cengiz Ünder, eğer fizik olarak hazırsa F.Bahçe'nin yabancı yıldızları da dahil olmak üzere en önemli transferidir. Zaten ödenen miktar da bunu gösteriyor. Ama kendisine iyi bakmadığı için uzun zaman bir duraklama dönemi geçirdi. İstanbulspor karşısındaki performansı önemliydi fakat kondisyonunun daha tek devrelik olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bana göre Cengiz hazırsa birinci alternatiftir. Ben Kartal'ın yerinde olsam bugün için Tadic'in yerine İrfan Can'ı oynatırım.