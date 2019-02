Fenerbahçe Konyaspor CANLI İZLE, Şifresiz Fenerbahçe maçı izle

İLGİLİ VİDEO

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ÜLKER STADYUMU'NDA OYNANIYOR

Bu akşam beyaz formamızla sahadayız! ⚪️



— Atiker Konyaspor (@konyaspor) February 16, 2019

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.İşte Fenerbahçe Konyaspor maçından son dakika detayları...Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Süper Lig'de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de Rusya'nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor. Süper Lig'de son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada bulunuyor.Atiker Konyaspor bu sezon, ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 8 maçta 5 kez ilk yarılar berabere tamamlandı. Fenerbahçe bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 7 maçta 5 kez ilk yarılar berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak. Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak. Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 6 randevuda elde etti.Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek. Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde yürüyüş yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak. Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.Ligde 16 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor önündeki parolası da 'erken gol' olacak. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki son 3 sınavında da erken skor avantajı yakaladı. Ersun Yanal'ın ekibi, Malatya önünde 7. dakikada, Göztepe önünde 2. dakikada, Zenit önünde ise 20. dakikada öne geçti. Yanal, Konyaspor sınavında da baskılı bir başlangıç ve erken gol istiyor.Futbolcularıyla toplantı yapan Ersun Yanal, Konyaspor'un ligin en çok koşan takımı olduğunu, maç boyunca dirençlerinde bir düşme olmayacağını, pres ve kanat organizasyonlarıyla erken gol ve goller bulmaları gerektiğini söyledi. Yanal şu ifadeleri kullandı: Deplasmanda daha da çok mücadele diyorlar. Bu onların karakteri. Son Bursa deplasmanında 119 km. koştular. Onlar 119 koşuyorsa biz 120 koşmalıyız. Enerjimiz yüksek olmalı. Maç başına 114-115 km gibi yüksek koşu mesafesi yakalayan Konyaspor, Bursaspor ile oynadağı son deplasman maçında 118.98 km koşmuştu. G.Saray'dan puan aldığı maçta ise rakibinden 10 km. fazlası vardı.Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Konyaspor'u evine puansız göndermekte kararlı. Kayserispor mağlubiyetinin de Zenit galibiyetinin de geride kaldığını ifade eden teknik direktör Ersun Yanal, "Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. Adım adım ilerleyeceğiz. Bizim için her sınav bir final" sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi. Kayseri yenilgisinin kırılmaya yol açmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Öz güvenimizin kaybolmasına göz yummayacağız. Üst sıralara tırmanmaya mecburuz. Size güveniyorum" diye konuştu. Kendilerini Konya, Zenit, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir maçlarıyla zorlu bir sürecin beklediğini belirten Yanal, "Bizim için kolay maç yok. Ama aşamayacağımız engel de yok. Biz kaliteli bir takımız. Ancak takım olma yolunda yaşadığımız sıkıntıların bedeli ağır oluyor. İstediğimizi almak için maç boyunca taktik disipline bağlı kalmamız şart" dedi. Yanal, Zenit maçında attığı golle kendine gelen Slimani'yle yaptığı özel görüşmede ise "Çok iyi iş çıkardın. Golünü de attın. Senden aynı şekilde devam etmeni istiyorum" diyerek güven aşıladı.Taraftarın heykelini diktiği Alex de Souza ile Fenerbahçe'den ayrılmasında önemli bir faktör olarak gösterilen eski teknik direktörü Aykut Kocaman bugün Kadıköy'de buluşacak. Alex Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı kritik maçı locadan izleyecek, Kocaman ise konuk takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. İkili uzun yıllar sonra ilk kez Kadıköy'de aynı havayı soluyacak. 7 yıl sonra dün FBTV'ye çıkan Alex, "Yeniden bu ekranda olmak güzel. Fenerbahçe sezona kötü başladı ama ilerleyen haftalarda her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum" dedi. Efsane kaptan daha sonra kariyerinin en önemli başarılarını yaşadığı Ülker Stadı'nı gezdi. Ardından da Samandıra'daki idmanı ziyaret etti.Fenerbahçe'de Zenit karşılaşması sonrası soyunma odasında en mutlu kişi Islam Slimani'ydi. Cezayirli golcü, Zenit maçında sözünü tuttuğu gibi Konyaspor maçı öncesinde de gol sözü verdi. Zenit maçında attığı golle morallenen Slimani, Ersun Yanal'la bir görüşme yaptı. Cezayirli'nin "Yine gol atacağım" dediği öğrenildi. Ersun Yanal'ın bir dönem gözden çıkardığı Cezayirli oyuncu, uzun zaman sonra forma giyerken, haftalar sonra attığı golle takımına karşılaşmayı kazandırmıştı. Maç sonrası teknik direktör Yanal, Slimani ile özel bir görüşme yaptı. Yanal, yıldız oyuncuya, "Böyle oynadığın müddetçe taraftar arkanda durur ve başarılı olursun. Sen bu şekilde oynamaya devam et. Sahada doğru olanı yaptığın anda formayı almayı sürdürürsün. Taraftar da bunu görür ve bambaşka bir noktada olursun" dedi.