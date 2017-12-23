  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Fenerbahçe, Konya'da forvetsiz!

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor karşılaşmasına forvetsiz çıkma kararı aldı. 18 yaşındaki Oğuz Kağan ise bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Konya'da forvetsiz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 18:21
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, sürpriz bir 11 belirledi.

Vincent Janssen, cezası nedeniyle kadroda yer almazken Aykut Kocaman, sahaya forvetsiz çıkma kararı aldı. Sarı lacivertli takımın ileri ucunda Giuliano şans bulacak.

OĞUZ KAĞAN İLK KEZ

Öte yandan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan, bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin bir lig maçında ilk 11'de çıkacak.

18 yaşındaki orta saha, bu sezon daha önce Süper Lig'de sadece 4 dakika forma şansı bulmuştu.

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanına şu 11 ile çıkıyor: Volkan, Hasan Ali, Neto, Josef, Isla, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Dirar, Valbuena, Giuliano

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için