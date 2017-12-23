Volkan, Hasan Ali, Neto, Josef, Isla, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Dirar, Valbuena, Giuliano

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, sürpriz bir 11 belirledi.Vincent Janssen, cezası nedeniyle kadroda yer almazken Aykut Kocaman, sahaya forvetsiz çıkma kararı aldı. Sarı lacivertli takımın ileri ucunda Giuliano şans bulacak.Öte yandan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan, bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin bir lig maçında ilk 11'de çıkacak.18 yaşındaki orta saha, bu sezon daha önce Süper Lig'de sadece 4 dakika forma şansı bulmuştu.Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanına şu 11 ile çıkıyor: