Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, sol kanat adayları arasına Schalke'li Evgen Konoplyanka'yı da dahil etti.Disiplinsizliği nedeniyle Alman kulübünün satış listesine koyduğu 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerin başladığı belirlendi.Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen merkez orta saha, forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen Ukraynalı yıldız, hem tekniği hem de süratiyle ön plana çıkıyor.Schalke'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Konoplyanka ligde 8 maçta 1 asist yaptı..