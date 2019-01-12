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'Fenerbahçe Konoplyanka için görüşmelere başladı'

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin en fazla ses getirecek takviyesini yapmaya hazırlanıyor; Evgen Konoplyanka.

Kaynak: Sabah
'Fenerbahçe Konoplyanka için görüşmelere başladı'
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12 Ocak 2019 14:16
Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, sol kanat adayları arasına Schalke'li Evgen Konoplyanka'yı da dahil etti.

Disiplinsizliği nedeniyle Alman kulübünün satış listesine koyduğu 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerin başladığı belirlendi.

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen merkez orta saha, forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen Ukraynalı yıldız, hem tekniği hem de süratiyle ön plana çıkıyor.

Schalke'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Konoplyanka ligde 8 maçta 1 asist yaptı..

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