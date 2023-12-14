Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasayı doldurdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden 7.6 milyon euro geliri garantiledi.



🔸1. Eleme: 100 bin euro

🔸2. Eleme: 100 bin euro

🔸3. Eleme: 100 bin euro

🔸Grup Aşaması: 2.94 milyon euro

🔸Katsayı Puanı: 979 bin euro

🔸Galibiyetler: 2 milyon 132 bin euro

🔸Grup Sırası: 650 bin…



— Sporx (@sporx) December 14, 2023