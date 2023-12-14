Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasayı doldurdu

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, kasasını doldurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasayı doldurdu
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14 Aralık 2023 23:45
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, kasasını doldurdu.

Sarı-lacivertli ekip, 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe, geçtiği ön eleme turlarından 100'er bin euro, grup aşamasından 2.94 milyon euro, katsayı puanından 979 bin euro, aldığı galibiyetlerden 2.1 milyon euro, gruptaki sıralamasından 650 bin euro ve son 16 turuna kaldığı için 600 bin euro gelir elde etti.

 

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