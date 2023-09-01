Fenerbahçe Konferans Ligi H Grubu Rakipleri 2023 (Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland)

UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin kaçıncı torbada olduğu, merak konusu olurken birçok sporsever de sarı-lacivertli ekibin rakiplerini araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz dün Twente ile kozlarını paylaştı. İlk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler bu maçta rakibini 1-0 yendi. Peki Fenerbahçe kaçıncı torbada? 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri kim?Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu:H Grubu:• Fenerbahçe• Ludogorets• Spartak Trnava• NordsjaellandClub BruggeBodo/GlimtBeşiktaşLugano1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, FerençvaroşPAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/GlimtBeşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniLudogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston VillaFenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniUEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.