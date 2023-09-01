Fenerbahçe Konferans Ligi Grubu 2023 (Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland)

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, grubu ve rakipleri belli oldu.Üç ön eleme oynayan temsilcilerimizden Beşiktaş, son olarak Dinamo Kiev'i play-off turunda saf dışı bırakırken, Fenerbahçe ise Hollanda'nın güçlü ekibi Twente'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise, rövanş maçında Genk'e penaltılar sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.Monako şehrinde düzenlenen kura çekimine Fenerbahçe 1. torbadan, Beşiktaş 3. torbadan katıldı. Konferans Ligi finali 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu:H Grubu:• Fenerbahçe• Ludogorets• Spartak Trnava• NordsjaellandA Grubu: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, KlasvikB Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, BreidablikC Grubu: Dinamo Zagreb, Victoria Plzen, Astana, BalkaniD Grubu: Club Brugge, Bodo Glimt, Beşiktaş, LuganoE Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, ZrinjskiF Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, CukarickiG Grubu: Eintracht Frankfurt, PAOK, Helsinki, AberdeenH Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland