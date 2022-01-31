Fenerbahçe, Konan'ın alternatifini buldu

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen ve Ghislain Konan için kulübü Reims ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun menajerinin istekleri yüzünden adeta bunalmış durumda. Fenerbahçe'nin Reims'e 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olmasına karşın Ghislain Konan'ın menajerinin Sarı- Lacivertli yönetimden imza parası istemesi sabırları taşırdı.



Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Borussia Dortmund'un sol beki Nico Schulz için harekete geçti. Fenerbahçe'nin birinci tercihinin hala Konan olduğu ancak menajerinin anlamsız isteklerinden vazgeçmemesi durumunda Schulz için temaslarını hızlandıracağı ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı sonrasında bazı mevkilerde sayısal eksikleri olduğunu özellikle sol bek konusunda büyük sıkıntı çektiklerini açıklamıştı.





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