Fenerbahçe Kolasinac transferinde acele etmiyor

Arsenal tazminat vererek göndermeye çalıştığı Kolasinac için şimdi az da olsa bonservis koparma peşinde. Sarı Lacivertliler ise bu transferde sabırlı davranarak çözüme kavuşmayı bekliyor.

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Fenerbahçe Kolasinac transferinde acele etmiyor
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16 Ağustos 2021 14:26
Fenerbahçe, Boşnak yıldız Sead Kolasinac ile 3 senelik ön anlaşma yapıp beklemeye geçmişti. Arsenal, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. İngiliz ekibi, tazminat vererek göndermeye çalıştığı Kolasinac için şimdi az da olsa bonservis koparma peşinde.

Ancak başarılı savunmacının başka talibi olmaması nedeniyle Sarı Lacivertliler bu transferde aceleci davranmıyor. 31 Ağustos'ta İngiltere dahil Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi bitecek.

Türkiye'de ise 8 Eylül'e kadar devam edecek. Arsenal bu tarihe kadar ya oyuncuyu serbest bırakacak ya da senelik 5.5 milyon Euro'luk maaşını ödemek zorunda kalacak.

 


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