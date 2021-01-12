Fenerbahçe Koçu Kokoskov'dan yayıncı kuruluşa tepki

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kokoskov, Baskonia karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sözlerine yayıncı kuruluşa tepki göstererek başlayan Igor Kokoskov, "İlk olarak Fenerbahçe ailesinin bir parçası olarak destek vermek istediğim bir konu var, onu vurgulamak istiyorum. beIN Sports ile ilgili. Çok daha iyi muamele hak ediyoruz. Daha objektif olmaları gerekiyor. İlişkilerimiz daha objektif olmalı. Bunu hak ettiğimize inanıyorum. Biz basketbol takımı olarak tüm medya mensuplarına karşı adiliz. Ama saygının karşılıklı olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Karşılaşmayla ilgili Kokoskov, "Tamamen takım eforuydu. 12 kişinin çalışmasıydı. Bireysel kişilerle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu takımca hak ediyorlar. Bugün hatta EuroLeague'de bir grup rekoru da kırdık asistlerle. Bencil değildi. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. O yüzden istatistiklerden ve isimlerden bahsetmeyeceğim. Tamamen takım oyunuydu." değerlendirmesini yaptı.



Takımın son maçlardaki form grafiğinin yükselişiyle ilgili soruya Kokoskov, "Aslında yaklaşımımız hep aydıydı. Daha önce sert oynamayı denemedik değil veya kazanan özel bir tarifimiz de yok. Sadece zamana ihtiyacımız vardı her şeyde olduğu gibi. Tamamen yeni bir sistem, hücum ve savunma sistemi de çok farklı. En iyi tarifi bulmak gerçekten zaman aldı. Benim de orada çalışmam gerekti. Gerçekten çok iyi bir grup var elimizde hem oyuncu olarak hem de insan olarak. Zaman içerisinde bu gelişmeyi gösteriyoruz." cevabını verdi.



İç sahada oynana maçlardaki asist sayılarının gelişmesiyle ilgili soruya Kokoskov, "Bu tamamen bir oyun kurma işi. İsim vermek istemiyorum. Çok iyi bir gruba sahibiz. Birbirleri için fedakarlık yapan oyuncular var. Çok iyi sporcular var. Sadece çok iyi parçalarımız var, bu parçaları iyi birleştirmek için en iyi tutkala ihtiyaç var. Bunun için çalışıyoruz, en iyi formülü bulmak için. Takımda eskiden devam edenler var, yeni gelenler var. Onları en iyi şekilde sentez etmek için çalışıyoruz. En iyi şeyleri yapmak için çalışıyoruz." yanıtını verdi.