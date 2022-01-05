Fenerbahçe, Kızılyıldız maçının ertelendiğini duyurdu

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 19. haftasında oynanacak Kızılyıldız maçının ertelendiğini duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."