Fenerbahçe, Kızılyıldız maçının ertelendiğini duyurdu

Fenerbahçe, Euroleague'deki Kızılyıldız maçının ertelendiğini duyurdu.

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Fenerbahçe, Kızılyıldız maçının ertelendiğini duyurdu
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05 Ocak 2022 00:43
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 19. haftasında oynanacak Kızılyıldız maçının ertelendiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."


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