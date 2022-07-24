Fenerbahçe-Kiev maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hakem ekibi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe-Kiev maçının hakemi belli oldu
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24 Temmuz 2022 16:25
Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.



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