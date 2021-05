Fenerbahçe kenetlendi! O görüntü son şampiyonluğu hatırlattı

Fenerbahçe'de 90+6'da Enner Valencia'nın golüyle kazanılan 2-1'lik Ankaragücü mücadelesi büyük bir coşku yaşattı. Ligde son olarak 2013-14 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler 7 senedir zirveye ve kupalara hasret kaldı.



Eryaman Stadı'ndaki unutulmaz 90 dakikada da 1-0 geriden gelip 2-1 kazanılması adeta bayram havası yarattı. Lider Beşiktaş'ın da Galatasaray'a 3-1 kaybetmesiyle puan farkı da 2'ye inince coşku daha da katlandı.



Ancak coşkuyu esas yaratan olay Valencia'nın 7 dakika uzayan mücadelede 90+6'da attığı gol oldu. O anda Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer, Volkan Demirel ve kenarda bekleyen yedek oyuncular müthiş bir sevinç yaşadı. Sevinç görüntüleri adeta 2014 yılındaki son şampiyonluğu hatırlattı. Adeta 7 yıllık durgunluğu üzerinden atan Fenerbahçe, tekrar ayağa kalktı.



Saha içinde de futbolcular adeta kendilerinden geçerek gözyaşlarına hakim olamadı. Kaptan Gökhan Gönül olduğu yerde kalarak gözyaşlarını tutamadı. Caner Erkin tüm takımı bir araya toplayarak hep birlikte kutlama yapılmasını istedi.



Fırat Aydınus'un son düdüğüyle beraber de Emre Belözoğlu ve tüm futbolcular birlikte sanki bir şampiyonluk kutlaması gibi kutlama yaptı. Tüm teknik heyet ve futbolcular saha ortasında bir araya gelerek kutladı.



Bu coşku soyunma odasına da taşındı. Soyunma odasında tüm takım tek vücut olarak özel bir galibiyet pozu verdi ve 'Sonuna kadar' mesajı paylaşıldı. Bütün oyuncular ve teknik heyet sosyal medya hesaplarından takım fotoğrafını da yayınladı.



Gönülleri kazandılar



7 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, Ankara'da bambaşka bir hava yakaladı. Uzatmanın son anlarında gelen 2-1'lik Ankaragücü galibiyeti hem teknik heyet hem de takımı ayağa kaldırdı. Taraftarlar, takımın mücadelesi ve galibiyetine tam not verdi.



Sezon başında Beşiktaş'tan geri dönen Caner ve Gökhan'ın golden sonra ağlamaları, sevinçleri ve maç içinde mücadeleleri taraftarların adeta gönlünü fethetti. Emre Belözoğlu hoca olarak tam anlamıyla güven kazandı. Erdinç Sözer ve Volkan Demirel de katkılarıyla beğeni topladı. Kaleci Harun eleştiriler sonrası Ankaragücü maçındaki performansıyla yeniden beğenildi. İrfan Can, Ozan Tufan ve Valencia gibi isimler bir kez daha güven tazeledi.



Alkışlar Sözer'e



Sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenör Erdinç Sözer'in etkisi de tam not aldı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçtiği 25 Mart sonrasında teknik heyete katılan Sözer, kısa sürede hem uyum sağladı hem de yakalanan başarıda pay sahibi oldu. Saha içi ve saha dışında tecrübesiyle teknik heyetin yanında olan 52 yaşındaki antrenör hem teknik anlamda hem de taktik konularda ciddi katkı sağladı.