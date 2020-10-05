Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini açıkladı

Fenerbahçe, Basel'den 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
KEMAL ADEMI KİMDİR?
Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 24 yaşında ve 1.98 boyundaki forvet Kemal Ademi, St.Gallen altyapısından yetişti ve daha sonra Hoffenheim altyapısına geçti. 2018'da Neuchatel Xamax'a geçen Adewmi, 2019 yazında Basel'e geçti.
Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.
KEMAL ADEMI KİMDİR?
Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 24 yaşında ve 1.98 boyundaki forvet Kemal Ademi, St.Gallen altyapısından yetişti ve daha sonra Hoffenheim altyapısına geçti. 2018'da Neuchatel Xamax'a geçen Adewmi, 2019 yazında Basel'e geçti.
Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.