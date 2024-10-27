Fenerbahçe, kazanırsa gol yemiyor

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu maçları gol yemeden kazandı.
Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Sipay Bodrum FK maçında da 3 puana 2-0'lık skorla uzandı.
İç sahada Galatasaray'a 3-1 kaybeden, deplasman maçlarında ise Göztepe ve Samsunspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, gol yediği karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.
Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Sipay Bodrum FK maçında da 3 puana 2-0'lık skorla uzandı.
İç sahada Galatasaray'a 3-1 kaybeden, deplasman maçlarında ise Göztepe ve Samsunspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, gol yediği karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.