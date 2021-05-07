Fenerbahçe kazanıp Beşiktaş'ı bekleyecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.



Fenerbahçe, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor.



- Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor



Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.



Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.



- Sarı-lacivertlilerde 5 eksik



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz'in kadroda olması beklenmiyor.



- 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.



