Fenerbahçe kazanıp Beşiktaş'ı bekleyecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç öncesi son gelişmeler...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kazanıp Beşiktaş'ı bekleyecek
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07 Mayıs 2021 14:25
Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor. 

- Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor 

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. 

- Sarı-lacivertlilerde 5 eksik 

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz'in kadroda olması beklenmiyor. 

- 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında 

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak. 



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