29 Ekim

Fenerbahçe: "Kazanılanları saymıyoruz"

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'de teknik heyet, bu durumun baskı oluşturmaması için sık sık oyuncularla toplantı yapıyor. Antrenörler, "Kazanılanları saymıyoruz" oyuncuların seriye takılmaması istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Kazanılanları saymıyoruz'
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29 Ekim 2023 09:43
Son güncelleme 29 Ekim 2023 10:06
Fenerbahçe bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanarak 18'de 18 yaptı. Bu durumun takım üzerinde baskı oluşturmaması için teknik heyet takımla toplantılar yapıyor.

Her zaman önlerindeki maçı düşünmeleri gerektiğini anlatan teknik adamlar, bunu söylerken çalışmalardaki eylemleri de bu yönde oluyor. Bir maç kazanılmadan diğerini düşünmüyor.

Teknik heyet, "Kazanılanları saymıyoruz" diyerek, bu konuya takılmamaları gerektiğini dile getiriyor. 



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