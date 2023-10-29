Fenerbahçe: 'Kazanılanları saymıyoruz'

Fenerbahçe bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanarak 18'de 18 yaptı. Bu durumun takım üzerinde baskı oluşturmaması için teknik heyet takımla toplantılar yapıyor.
Her zaman önlerindeki maçı düşünmeleri gerektiğini anlatan teknik adamlar, bunu söylerken çalışmalardaki eylemleri de bu yönde oluyor. Bir maç kazanılmadan diğerini düşünmüyor.
Teknik heyet, "Kazanılanları saymıyoruz" diyerek, bu konuya takılmamaları gerektiğini dile getiriyor.
Her zaman önlerindeki maçı düşünmeleri gerektiğini anlatan teknik adamlar, bunu söylerken çalışmalardaki eylemleri de bu yönde oluyor. Bir maç kazanılmadan diğerini düşünmüyor.
Teknik heyet, "Kazanılanları saymıyoruz" diyerek, bu konuya takılmamaları gerektiğini dile getiriyor.