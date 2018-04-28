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Fenerbahçe kazandı, ligden düşen ilk takım belli oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, Muratbey Uşak'ı deplasmanda 90-81 mağlup etti. Muratbey Uşak, bu sonucun ardından ligden düşen ilk takım oldu.

Kaynak: AA
Fenerbahçe kazandı, ligden düşen ilk takım belli oldu!
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28 Nisan 2018 22:21
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 90-81 yendi.

Bu sonuçla Muratbey Uşak'ın, bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikasını 13-8 önde geçtiği periyodu 25-14 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada 30-30 eşitliği yakaladı. Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyodu Muratbey Uşak 41-39 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, bu çeyreği 63-57 önde geçti. 

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 90-81 galip ayrıldı.

Bu yenilgiyle bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Muratbey Uşak, 2017-2018 sezonunda lige veda eden ilk ekip oldu.

Salon: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Hakemler: Ziya Özorhon, İsmail Aydın, Kerem Baki

Muratbey Uşak: Calloway 20, Tayfun Erülkü 13, Solomon 3, Miles 15, Carmichael 14, Efe Ceran, Şafak Edge 11, Ali Yurtseven, Murat Kozan 5, Mehmet Erim Özgül, Yiğit Özovalı, Süleyman Yavaş

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 4, Guduric 11, Melli 4,  Ahmet Düverioğlu 13, Thompson 13, Barış Hersek 2, Wanamaker 8, Egehan Arna 2, Nunnally 13, Sinan Güler 2, Datome 9

1. Periyot: 25-14

Devre: 41-39 

3. Periyot: 57-63

Beş faulle çıkan: 34.51 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Doğuş)

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