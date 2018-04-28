Fenerbahçe kazandı, ligden düşen ilk takım belli oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 90-81 yendi.



Bu sonuçla Muratbey Uşak'ın, bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.



Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikasını 13-8 önde geçtiği periyodu 25-14 üstün bitirdi.



İkinci periyodun başında etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada 30-30 eşitliği yakaladı. Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyodu Muratbey Uşak 41-39 önde tamamladı.



Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, bu çeyreği 63-57 önde geçti.



Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 90-81 galip ayrıldı.



Bu yenilgiyle bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Muratbey Uşak, 2017-2018 sezonunda lige veda eden ilk ekip oldu.



