Fenerbahçe kazandı, Bursa Büyükşehir Belediyesi küme düştü!

Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor' 3-0 mağlup etti. Bursa ekibi bir alt lige düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kazandı, Bursa Büyükşehir Belediyesi küme düştü!
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16 Mart 2021 17:18
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bursa temsilcisi, bu sonuçla ligi 13. sırada tamamladı ve bir alt lige düştü. 

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Gazmend Husaj , Uğur Kılıç, Ghafour, Melo (Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berkan Eryüz, Boğaçan Zambak)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vargas, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Nwachukwu, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

Setler: 20-25, 23-25, 19-25

Süre: 86 dakika (27, 31, 28)



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