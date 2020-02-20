Fenerbahçe kazanamadan grup maçlarını tamamladı

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe kazanamadan grup maçlarını tamamladı
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20 Şubat 2020 01:12
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

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