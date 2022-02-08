Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.Kayserispor'da ise Dimitrios Kolovetsios ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Mame Thiam ise Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönemedi. Öte yandan Gökhan Sazdağı'nın ise hastalığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Silvio Lung, Emre Demir ve Gustavo Campanharo da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için mücadelede forma giyemeyecek.Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Rossi, SerdarCenk Gönen, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Mustafa PektemekHikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor kupada gol yemeden son 16'ya geldi... Sarı-kırmızılılar 3'üncü turda Artvin Hopa'yı 3-0'la geçerken, 4. turda Iğdır FK'yı, 5. turda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla mağlup ederek, tur atladı.Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon henüz gol yemedi.Çıktığı 3 karşılaşmada 11 gol atıp gol yemeyen Kayserispor, kupadaki ciddiyetini göstermiş oldu.Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.