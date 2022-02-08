Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.
Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Kayserispor'da 3 koronavirüs çıktı
Kayserispor'da ise Dimitrios Kolovetsios ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Mame Thiam ise Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönemedi. Öte yandan Gökhan Sazdağı'nın ise hastalığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Silvio Lung, Emre Demir ve Gustavo Campanharo da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için mücadelede forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Rossi, Serdar
Kayserispor
Cenk Gönen, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Mustafa Pektemek
Kayserispor son 16'ya nasıl geldi?
Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor kupada gol yemeden son 16'ya geldi... Sarı-kırmızılılar 3'üncü turda Artvin Hopa'yı 3-0'la geçerken, 4. turda Iğdır FK'yı, 5. turda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla mağlup ederek, tur atladı.
Kayserispor kupada gol yemedi
Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon henüz gol yemedi.
Çıktığı 3 karşılaşmada 11 gol atıp gol yemeyen Kayserispor, kupadaki ciddiyetini göstermiş oldu.
Fenerbahçe son 16'ya nasıl geldi?
Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
VAR devreye giriyor
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.
Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.
Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Kayserispor'da 3 koronavirüs çıktı
Kayserispor'da ise Dimitrios Kolovetsios ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Mame Thiam ise Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönemedi. Öte yandan Gökhan Sazdağı'nın ise hastalığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Silvio Lung, Emre Demir ve Gustavo Campanharo da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için mücadelede forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Rossi, Serdar
Kayserispor
Cenk Gönen, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Mustafa Pektemek
Kayserispor son 16'ya nasıl geldi?
Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor kupada gol yemeden son 16'ya geldi... Sarı-kırmızılılar 3'üncü turda Artvin Hopa'yı 3-0'la geçerken, 4. turda Iğdır FK'yı, 5. turda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla mağlup ederek, tur atladı.
Kayserispor kupada gol yemedi
Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon henüz gol yemedi.
Çıktığı 3 karşılaşmada 11 gol atıp gol yemeyen Kayserispor, kupadaki ciddiyetini göstermiş oldu.
Fenerbahçe son 16'ya nasıl geldi?
Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
VAR devreye giriyor
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.
Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.