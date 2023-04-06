Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.



Eksikler



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro



Kayserispor

Bilal, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Arif, Cardoso, Emrah, Mane, Bensah, Ackah, Thiam



Kazanan yarı finalde Sivasspor ile eşleşecek



Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.



Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.



Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.



Kupada 14. randevu



Fenerbahçe ile Kayserispor, kupada bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi.



Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 7 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti ve 3 maçı da Kayserispor kazandı.



Öte yandan bu maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlarken Kayserispor ise bir hafta





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ