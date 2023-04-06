Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 10:27

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Derbide Beşiktaş'a kaybederek zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayseri karşısında sezonun en kritik maçlarından birini çıkıyor. Devlerin kâbusu Kayserispor ise yine sürpriz peşinde. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırlayacak. Derbide Beşiktaş'a 4-2 kaybeden ve ligde Galatasaray'ın gerisinde kalan Kanarya, teselliyi kupada bulmak istiyor. Devlerin kâbusu Kayserispor ise yine sürpriz peşinde olacak. Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı yarı finalde Sivasspor ile mücadele edecek.
Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro




Kayserispor
Bilal, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Arif, Cardoso, Emrah, Mane, Bensah, Ackah, Thiam

Alioski ihtimali

Taraftarın Arda Güler'i her maç sahada görme isteği de gerçekleşecek gibi. Beşiktaş mücadelesinin yıldızı olan genç yeteneğin Kayserispor mücadelesinde de 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jorge Jesus'un ufak bir ihtimalle de olsa Samuel'i kesip, Ferdi'yi sağ çekip sol bekte Alioski'yi oynatması da mümkün.

Turu geçen takım Sivasspor'la oynayacak

Fenerbahçe ile Kayserispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Sivasspor-Gaziantep eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacaktı. Ancak 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından Gaziantep tüm turnuvalardan çekilmişti. Bu nedenle Yiğido, otomatikman yarı finale yükseldi. Bu akşamki maçta kazanacak olan takım, Kırmızı-Beyazlılar ile eşleşecek. Yarı finalde ilk maçlar 2-3 veya 4 Mayıs tarihinde oynanacak. Rövanş takvimi ise henüz belli değil.

Son eşleşmede Kayserispor kazandı

İki takım, geçen sezon da Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmıştı. Son 16 turundaki maç, Kadıköy'de oynanmıştı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, 45. dakikada 10 kişi kalan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor kalesine tam 21 şut gönderse de bir türlü ağları sarsamamıştı. Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişen Ramazan Civelek'in son dakikadaki frikik golüyle Kayseri, büyük bir sürprize imza atarak turu geçen taraf olmuştu.

Rekabetteki farklı skorlar

Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı. Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.
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