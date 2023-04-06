Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırlayacak. Derbide Beşiktaş'a 4-2 kaybeden ve ligde Galatasaray'ın gerisinde kalan Kanarya, teselliyi kupada bulmak istiyor. Devlerin kâbusu Kayserispor ise yine sürpriz peşinde olacak. Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı yarı finalde Sivasspor ile mücadele edecek.Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, PedroBilal, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Arif, Cardoso, Emrah, Mane, Bensah, Ackah, ThiamTaraftarın Arda Güler'i her maç sahada görme isteği de gerçekleşecek gibi. Beşiktaş mücadelesinin yıldızı olan genç yeteneğin Kayserispor mücadelesinde de 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jorge Jesus'un ufak bir ihtimalle de olsa Samuel'i kesip, Ferdi'yi sağ çekip sol bekte Alioski'yi oynatması da mümkün.Fenerbahçe ile Kayserispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Sivasspor-Gaziantep eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacaktı. Ancak 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından Gaziantep tüm turnuvalardan çekilmişti. Bu nedenle Yiğido, otomatikman yarı finale yükseldi. Bu akşamki maçta kazanacak olan takım, Kırmızı-Beyazlılar ile eşleşecek. Yarı finalde ilk maçlar 2-3 veya 4 Mayıs tarihinde oynanacak. Rövanş takvimi ise henüz belli değil.İki takım, geçen sezon da Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmıştı. Son 16 turundaki maç, Kadıköy'de oynanmıştı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, 45. dakikada 10 kişi kalan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor kalesine tam 21 şut gönderse de bir türlü ağları sarsamamıştı. Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişen Ramazan Civelek'in son dakikadaki frikik golüyle Kayseri, büyük bir sürprize imza atarak turu geçen taraf olmuştu.Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı. Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.