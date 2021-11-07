Fenerbahçe Kayserispor maçı İZLE (bein sports izle linki)

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanda bulunuyor. Kayserispor ise 14 puana sahip.,



TARİHE GEÇEN SONUÇLAR



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.



4 İSİM CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek olan Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

