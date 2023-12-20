Fenerbahçe, Kayseri'de ilkleri yaşadı!

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 40. dakikada 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde golleri atan Cengiz Ünder bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Michy Batshuayi ise bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kayseri'de ilkleri yaşadı!
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20 Aralık 2023 17:44
Son güncelleme 20 Aralık 2023 18:14
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder ve 40. dakikada Michy Batshuayi ile 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Michy Batshuayi ise bu sezon ligde ilk kez ağları havalandırdı. Belçikalı golcü, 50. dakikada ise ikinci golünü attı.

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