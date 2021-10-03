Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11
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03 Ekim 2021 08:43
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay, Novak, Kim, Szalai, Muhammed, Zajc, Gustavo, Ferdi, Valencia, Berisha, Pelkas



Kasımpaşa
Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut




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