Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.İki takımın karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmişti.Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga Ciğerci bu maçta olmayacak. Son takım idmanına katılmayan Gökhan Gönül'ün de bu maçta oynaması beklenmiyor.Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Gilbert Koomson, Fode Koita, Haris Hajradinovic ile cezalı Oussama Haddadi ve Berat Kalkan bu maçta yok. Hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku ile Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Altay BayındırSangareSerdar AzizSadık ÇiftpınarCaner ErkinOzan TufanLuiz GustavoSinan GümüşMert Hakan YandaşFerdi KadıoğluSamattaRamazan KöseHadergjonajBreckaMehmet Feyzi YıldırımEvren ErenSadikuAytaç KaraVargaHodzicYusuf ErdoğanThelinFenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.