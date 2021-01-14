Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.
İki takımın karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmişti.
İki takımın eksikleri
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga Ciğerci bu maçta olmayacak. Son takım idmanına katılmayan Gökhan Gönül'ün de bu maçta oynaması beklenmiyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Gilbert Koomson, Fode Koita, Haris Hajradinovic ile cezalı Oussama Haddadi ve Berat Kalkan bu maçta yok. Hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku ile Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Sangare
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Caner Erkin
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Sinan Gümüş
Mert Hakan Yandaş
Ferdi Kadıoğlu
Samatta
Kasımpaşa
Ramazan Köse
Hadergjonaj
Brecka
Mehmet Feyzi Yıldırım
Evren Eren
Sadiku
Aytaç Kara
Varga
Hodzic
Yusuf Erdoğan
Thelin
Bu tura nasıl geldiler?
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.
İki takımın karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmişti.
İki takımın eksikleri
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga Ciğerci bu maçta olmayacak. Son takım idmanına katılmayan Gökhan Gönül'ün de bu maçta oynaması beklenmiyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Gilbert Koomson, Fode Koita, Haris Hajradinovic ile cezalı Oussama Haddadi ve Berat Kalkan bu maçta yok. Hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku ile Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Sangare
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Caner Erkin
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Sinan Gümüş
Mert Hakan Yandaş
Ferdi Kadıoğlu
Samatta
Kasımpaşa
Ramazan Köse
Hadergjonaj
Brecka
Mehmet Feyzi Yıldırım
Evren Eren
Sadiku
Aytaç Kara
Varga
Hodzic
Yusuf Erdoğan
Thelin
Bu tura nasıl geldiler?
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.