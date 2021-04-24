Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus yönetecek!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus yönetecek!
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24 Nisan 2021 13:13
Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus



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