Fenerbahçe Kasımpaşa maçı digitürk canlı izle bein sports link

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınusyönetecek. VAR Hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Gustavo Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo, sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana üçüncü kez yedek kaldı.🚨 https://t.co/Ix3lgH6CKW



— Sporx (@sporx) April 25, 2021

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, dün oynanan maçların ardından sıralamada 69 puanda yer alıyor.



Fenerbahçe



Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan Ozan, İrfan, Pelkas, Valencia







Kasımpaşa

Ramazan, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin







FENERBAHÇE'DE 9 OYUNCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



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FENERBAHÇE KASIMPAŞA: 36. MAÇ



Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 36. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.



FENERBAHÇE KASIMPAŞA EN FARKLI SKORLAR



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu

Tarafların sezonun ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan Ozan, İrfan, Pelkas, ValenciaRamazan, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, ThelinFenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 36. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu

Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (27) ve gol yediği (84) rakibi Fenerbahçe. 🔵 https://t.co/HEhHXHABSS



— Sporx (@sporx) April 25, 2021

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil, sürpriz şekilde kadroda yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun belirlediği Kasımpaşa maçı kadrosunda henüz tam olarak hazır görülmeyen Mesut Özil'e yer verilmedi. Son olarak 28. haftadaki Antalyaspor maçında oynayan Mesut Özil, böylece 4 Mart tarihinden bu yana üst üste 8 maçı kaçırmış oldu ve sarı-lacivertli ekipte toplamda 10 maçta oynayamadı. Fenerbahçe'de toplam 7 maçta 418 dakika oynayan 32 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİMesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 10 maç kaçırdı, 7 maçta sahaya çıktı.5 Maç Sakatlık5 Maç Antrenman EksiğiSüper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron Emre Belözoğlu futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi. Belözoğlu konuşmasında: "Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü sahaya yansıtmalı." ifadelerini kullandı. Genç çalıştırıcı sözleriner şöyle devam etti. "Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur.." Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü 11'de değişikliğe gitmeme kararı aldı