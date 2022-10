Fenerbahçe Karagümrük izle canlı yayın linki

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Willian Arao, Türkiye'ye çabuk uyum sağladığını açıkladı. Brezilya basınına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul'daki günlerini ve yaşamını anlattı. Brezilyalı oyuncu, "İstanbul'a çabuk adapte oldum. Benim için farklı bir başlangıç oldu. Uzun yıllar neredeyse 8 yıl Rio'da yaşadım. Ancak değişimler her zaman yaşanıyor. Bu seferki değişim olumlu oldu." dedi. İstanbul'da yaşamaktan çok keyif aldığını söyleyen Arao, "İstanbul'da yaşamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Ailem de çok iyi uyum sağlıyor. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı. İstanbul ile Rio arasındaki farkları değerlendiren Arao, "İstanbul, Rio'dan çok farklı. Burası kumsal olan bir şehir değil, plajları yok. Burada çok ama çok trafik var. Yapacağınız her şey çok uzakta. Ancak her şeyin en iyisine sahip olan bir yer. İyi restoranlar, okullar var ve ailenizle gezmek için çok fazla yer var. Bu yüzden İstanbul muhteşem bir şehir. Asya ve Akdeniz mutfağı harika." sözlerini sarf etti. Willian Arao, yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin bu sezon asist anlamındaki 1 numaralı ismi Diego Rossi oldu. Avrupa Ligi'nde 2-0 kazanılan AEK Larnaca karşılaşmasında Batshuayi'nin ilk golünde asisti yapan Rossi, bu alanda Sarı-Lacivertlilerde kendisiyle aynı sayıya (5) sahip Lincoln'ü geçerek takımın en iyisi olmayı başarmıştı. 6 asisti bulunan ve Larnaca mücadelesinde rakibin kendi kalesine attığı ikinci golün de bir bakıma hazırlayıcısı olan Uruguaylı yıldızın, bu akşam Karagümrük karşısında da atakları yönlendirme ve gol pozisyonu yaratmada Fenerbahçe'de başrolü oynaması bekleniyor. Ligdeki tek golünü 5-0 kazanılan Alanya mücadelesinde atan 24 yaşındaki oyuncu, yine skora katkı yaparak galibiyette pay sahibi olmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 deviren Fenerbahçe 'de karşılaşmanın ardından konuşan Diego Rossi, "Zor bir maçtı. Bu turnuvadaki bütün maçlar gibi. İyi futbol sergiledik. Ofansif olarak iyiydik. Top hep bizdeydi. Önemli olan galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Larnaca ile oynayacağımız ikinci maç öncesi önümüzde oynayacağımız lig karşılaşması var. Şu anda o maça odaklandık. O maçtan sonra diğer maçı düşünmeye başlayacağız. Adım adım gitmeliyiz. İki turnuvada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oynadığımız her maçta üç puan almak bizim için önemli" demişti. Fenerbahçe'nin, ligdeki son 9 golü farklı isimlerden geldi. Sarı-Lacivertliler'de bu süreçte gollere Miha Zajc, Ezgjan Alioski, Joao Pedro Joshua King, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci imzalarını attı. Ligde kalesinde 6 gol gören Kanarya, rakip fileleri ise 20 kez salladı.Fenerbahçeli taraftarlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi Karagümrük mücadelesinde de takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle takımın ortaya koyduğu futboldan büyük keyif alan Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkılan bu sezonda "12. adam" rolünü son ana kadar üstlenmeye hazır. Tıpkı hafta içinde AEK Larnaca maçında olduğu gibi Karagümrük sınavı öncesinde kombineler dışında satışa çıkan tüm biletler kısa sürede satıldı. Yaklaşık 45 bin futbolseverin koltukları doldurarak, takımlarına tam destek vermeleri bekleniyor.Bu sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen ve takımın uzun yıllardır beklediği Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermekte kararlı olan teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük karşısında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Son dönemde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Karagümrük önünde Jesus'un, takımına yine ilk dakikadan itibaren baskılı bir futbol oynatmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncularıyla da bu akşamki mücadele öncesi bir toplantı yapan Portekizli hocanın, "Sürekli maç yaptığımız bir dönemdeyiz. Avrupa'da ve ligde zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz. Hedefe odaklanmaya devam edin. Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı kazanalım" dediği öğrenildi.Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe yüzünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında. Bu sezon ligde evindeki maçlarda rakiplerini sürklase eden Sarı-lacivertliler, 4 maçta toplam 14 kez ağları sarsarken tüm maçlarında en az iki gol buldu. 1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıca İstanbul takımlarına karşı da ligde büyük bir üstünlüğe sahip. Aynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. Fenerbahçe, İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.Geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Birçok Avrupa kulübünün Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor. Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon euronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor. Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son olarak AEK Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Crespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar arda arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi. Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ile ağrıları bulunan Arao VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Valencia, PedroViviano, Biraschi, Caulker, Salih, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Borini, Kouassi, DiagneFatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti. Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak. Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi. Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.Sarı lacivertliler, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 11 maçta 4 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyorFenerbahçe, Karagümrük'ü konuk ettiği son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı lacivertliler ayrıca tarihi boyunca Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçlarda üst üste iki maçta puan kaybı yaşamadı. İki takımın karşı karşıya geldiği son maç Geçtiğimiz Mayıs ayında oynanmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO2024 ön elemeleri kura çekimi sonrasında Fenerbahçeli Michy Batshuayi için açıklamalarda bulundu. Batshuayi'nin iyi bir golcü olduğunu söyleyen Martinez, "Michy Batshuayi iyi bir golcü. Boşluklar bulur, pozisyon bulur. Farklı oyun stillerine de adapte olabilir. Kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olabilecek bir oyuncu. Türkiye'deki rekabet içinde iyi noktaya gelecektir. Fenerbahçe'de oynayacak, milli takım için de iyi olacak." ifadelerini kullandı.A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor için telefona sarıldı. Jorge Jesus ile performansını yeniden yukarıya taşıyan genç gurbetçi, yeniden A Milli Takım'ın kapısına. Kuntz, yıldız futbolcu hakkında Jesus'tan bilgi aldı. Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de Emre, farklı bir oyuncuya dönüştü. Jesus'un dokunuşuyla defansif olarak da etkisini artıran Emre yeniden A Milli Takım'ın kapısına dayandı. Yıldız futbolcunun performansından etkilenen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Jesus ile konuştu, bilgiler aldı. Jesus olumlu görüş bildirdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeniden milli formayı giyme ihtimali güçlendi. Süper Lig'in dripling lideri, maç başına 3.8 ile Emre Mor Emre'nin defansif gelişimini kanıtlayan rakam ise çarpıcı: Maç başına 1.6 top kazanma Emre Mor, A Milli Takım ile son maçına 9 Ekim 2017'de Finlandiya'ya karşı çıktı. Yıldız futbolcu, kariyerindeki düşüş sonrası bir daha milli rotasyona giremedi.