Fenerbahçe, Karadeniz Ereğli'yi 6-1'le geçti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 6-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Karadeniz Ereğli'yi 6-1'le geçti!
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13 Şubat 2022 17:29
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ereğli Belediye Spor'u ağırladı.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan maçta kazanan taraf 6-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 27, 38, 57 ve 70. dakikalarda Kennya Cordner ile 33 ve 61. dakikalarda Zenatha Coleman kaydetti.

Fenerbahçe, ligin 12. haftasında 27 Şubat 2022'de Beşiktaş Vodafone ile karşılaşacak.

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

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