Fenerbahçe, kaptanla yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem Dündar ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, kaptanla yeni sözleşme imzaladı
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30 Mart 2021 17:43
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"2008 yılından bu yana terlettiği formamız ile sayısız başarıya imza atmış olan ve Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından Tarihin En İyi 100 Oyuncusu listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, 3 yıl daha bizimle. Her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıdığı çubuklu formamızla kazanılmış FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Süper Kupa Şampiyonluğu, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu gibi sayısız başarının mimarlarından biri olan kaptan Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledik."







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