Fenerbahçe KAP'a bildirdi: Jailson

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin ekibi Dalian FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



İŞte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."



BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO



Fenerbahçe, Jailson transferi karşılığında 5 milyon dolar alacak.



GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY



Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon dolar) verileceği kaydedildi.



2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek.



Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



FENERBAHÇE'DE 10. AYRILIK OLACAK



Jailson, Fenerbahçe'den bu yaz ayrılan 10. oyuncu oldu. Fenerbahçe'de daha önce Vedat Muriqi, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mevlüt Erdinç, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Alper Potuk, Tolgay Arslan'ın ayrılıklarının yanısıra Emre Belözoğlu futbolu bırakmıştı.







