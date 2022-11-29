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Fenerbahçe, kamp programını açıkladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Antalya'da yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, kamp programını açıkladı
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29 Kasım 2022 17:09
Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertlilerin, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa gireceği belirtildi.

Kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarına dair bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

 

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