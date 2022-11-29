Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertlilerin, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa gireceği belirtildi.
Kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarına dair bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertlilerin, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa gireceği belirtildi.
Kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarına dair bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.
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