Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Edin Dzeko, Miha Zajc ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra kart cezalısı olan Samet Akaydın'ın yanı sıra Ryan Kent kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Edin Dzeko, Miha Zajc ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra kart cezalısı olan Samet Akaydın'ın yanı sıra Ryan Kent kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
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