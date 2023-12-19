Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
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19 Aralık 2023 16:06
Son güncelleme 19 Aralık 2023 16:09
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Edin Dzeko, Miha Zajc ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra kart cezalısı olan Samet Akaydın'ın yanı sıra Ryan Kent kamp kadrosunda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

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