Fenerbahçe kaleyi boşa yoklamıyor!

Jesus ile havaya giren F.Bahçe, puan cetvelinde ilk sırada yer alırken atakları sonuçlandırma açısından da yüzde 16 başarıyla zirveyi domine etti.



Bu süreçte 155 şut çeken Kanarya; 212 hücum girişiminden 34 kez gol çıkardı. Valencia, Batshuayi ve İrfan Can üçlüsüyle filelere 19 gol gönderdi. Farklı Ümraniyespor zaferiyle nefes alan Beşiktaş; 221 atakta kaleye 178 şut yollarken 25 gol buldu, %11.3'lük değeriyle ligin en iyi dördüncü ekibi oldu. Kartal'da 6 gol atan Weghorst ve 4'er golle Muleka ile N'Koudou öne çıktı.



ASLAN'IN ŞUTU ÇOK, GOLÜ AZ



Yıldızlar ordusu Galatasaray, rakip kalelere 212 şut gönderdi. Sarı-kırmızılılar ligin en fazla hücum yapan (270) ikinci ekibi olmasına rağmen sadece 14 gol attı, yüzde 5.1 başarıyla ligin en kötü ikinci performansını gösterdi. Aslan'da Gomis 4, Kerem de 2 golle başı çekti.



Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 524 aksiyon girişiminde 183 şut sonucu 16 gol buldu. Yüzde 6.3 ile 12. basamakta yer alırken, Bakasetas ve Trezeguet 3'er golle en skorer isimler oldu.



