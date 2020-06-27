Fenerbahçe kalesini yine kapatamadı

Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, kalesini yine gole kapatamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe kalesini yine kapatamadı
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27 Haziran 2020 22:12
Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 10. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.



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