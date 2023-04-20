Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Sarı lacivertli takım oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor
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20 Nisan 2023 01:08
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Son olarak 25 Şubat tarihinde Konyaspor'u 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, daha sonrasında ligde oynadığı 6 maçta da gol yedi.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Ankaragücü'nün ardından Medipol Başakşehir'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

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