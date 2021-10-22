Fenerbahçe, kalesinde gole engel olamıyor!

Süper Lig'de'a 3-1 mağlup olan,'nde iseile 2-2 berabere kalarak iki kulvarda da yara alan, son dönemde kalesini gole kapatamıyor.Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 6 mücadelenin hepsinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, söz konusu dönemde ise filelerinde toplam 9 gole engel olamadı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Kanarya,'un 1,'in 2,'un ise 3 golüne engel olamadı.Adana Demirspor 0-1 FenerbahçeFenerbahçe 2-0 AntalyasporAltay 0-2 FenerbahçeFenerbahçe 1-1 SivassporBaşakşehir 2-0 FenerbahçeFenerbahçe 2-1 GiresunsporHatayspor 1-2 FenerbahçeFenerbahçe 2-1 KasımpaşaTrabzonspor 3-1 FenerbahçeEintracht Frankfurt 1-1 FenerbahçeFenerbahçe 0-3 OlympiacosFenerbahçe 2-2 Royal Antwerp