Fenerbahçe, kalesinde gole engel olamıyor!

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak iki kulvarda da yara alan Fenerbahçe, son dönemde kalesini gole kapatamıyor.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 6 mücadelenin hepsinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, söz konusu dönemde ise filelerinde toplam 9 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 6 GOL
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Kanarya, Eintracht Frankfurt'un 1, Royal Antwerp'in 2, Olympiacos'un ise 3 golüne engel olamadı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa ligi gruplarında oynadığı maçlar:
Süper Lig:
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması:
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Olympiacos
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 6 mücadelenin hepsinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, söz konusu dönemde ise filelerinde toplam 9 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 6 GOL
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Kanarya, Eintracht Frankfurt'un 1, Royal Antwerp'in 2, Olympiacos'un ise 3 golüne engel olamadı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa ligi gruplarında oynadığı maçlar:
Süper Lig:
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması:
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Olympiacos
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp