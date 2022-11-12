'Fenerbahçe kaleci transfer edebilir!'

Fenerbahçe'nin son dönemde en çok konuşulan ismi Altay Bayındır ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.



Sarı-lacivertli taraftarların bu sezon eleştirdiği ve zaman zaman tepki gösterdiği Altay Bayındır'ın gelecek sezon işinin zor olabileceği vurgulandı.



Altay Bayındır'ın performansının tartışmaya açık olduğunu söyleyen Erman Toroğlu "Altay Bayındır'ın topa çıkışları ve önündekilerle anlaşma durumu çok iyi değil. Neden öyle bilmiyorum. Yerli kaleciler bizde eleştirilerden çabuk etkileniyor. Böyle giderse, Fenerbahçe seneye kaleci aramak zorunda kalır." ifadelerini kullandı.





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