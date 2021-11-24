Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'da

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadele için Atina'ya geldi.
Teknik heyet ve futbolcular, konaklayacakları otele gelişlerinde, buradaki sarı-lacivertli taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.
Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk olacak.
Teknik heyet ve futbolcular, konaklayacakları otele gelişlerinde, buradaki sarı-lacivertli taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.
Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk olacak.