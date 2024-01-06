Fenerbahçe kadın ve erkek kürek branşında birinci

2024 Türkiye Salon Kürek (Ergometre) Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.Türkiye Kürek Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde Fenerbahçe, birinciliğe ulaştı. Büyük erkekler kategorisinde Kocaeli Sümerspor Kürek ikinci olurken, Boğaziçi Üniversitesi üçüncü sırayı aldı. Büyük kadınlar kategorisinde de Kocaeli Sümerspor Kürek yine ikinciliği elde ederken, Altınboynuz üçüncü oldu.Öte yandan, Parakürek 1000 metre erkekler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt birinci oldu. Parakürek 1000 metre kadınlarda ise Yurdagül Dinanet birinciliği elde etti.Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa standartlarında bir organizasyon düzenlendiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Ertürk, küreğin diğer spor branşları için önemli bir altyapı olduğunu dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Kürek Federasyonunun 100. yılına girdiğini hatırlatan Ertürk,diye konuştu.Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, hafif kilo müsabakalarının yanı sıra erkekler ve kadınların alt yaş kategori mücadeleleriyle akşama kadar devam edecek.