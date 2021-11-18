Fenerbahçe kadın takımında yeni transfer Cordner

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kennya Kinda Esther Cordner'ın transferini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe kadın takımında yeni transfer Cordner
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18 Kasım 2021 00:16
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu golcü oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Cordner'in kulüp binasında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile takım menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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