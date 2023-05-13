Fenerbahçe, kadın futbolda kupayı istiyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Serhat Deniz, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.



Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Deniz, "Galibiyet önemli ama her şey bitmedi, bir maç daha var. Avantaj bizde ve en iyi şekilde o maçta da oynayarak turu geçen taraf olmak istiyoruz. Bu maç mücadele veren, oynayan, oynamayan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl kupayı kazanan taraf olacağız." diye konuştu.



Göreve başladıktan sonra oyunculara kazanma ruhu aşıladıklarını anlatan Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gelinen noktada kazanma azmi bizi buralara taşıdı. Finale bir maç daha var. Fenerbahçe'de her zaman hedef şampiyonluktur. Kadın futbolunda önemli adımlar atıldı. Profesyonel kulüplerin kadın futboluna ilgisi burayı önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşıyacak. Yurt dışına göre geri kalmış görünebiliriz ama kısa sürede bu açığı kapatacağımızı düşünüyorum."



Oyunculardan Cansu Kara ise "İlk maçı galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Bunun için çok mutluyum. Florya'da bir maçımız daha var. Kazanarak finale yükseleceğiz. Finalde kimle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama hedefimiz şampiyonluk ve şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



