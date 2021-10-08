Fenerbahçe kadın futbol takımından 2 transfer

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, iki oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kadın futbol takımından 2 transfer
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08 Ekim 2021 18:56
 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da katıldığı imza töreninde Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan ile sözleşme imzalandı.

 


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