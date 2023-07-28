Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı Jana Radosavljevic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni transferini açıkladı
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28 Temmuz 2023 20:19
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı orta saha oyuncusu Jana Radosavljevic'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon yapılanması kapsamında geçen sezon Almanya'nın Arminia Bielefeld takımında forma giyen Radosavljevic kadroya dahil edildi.

Yeni Zelanda Milli Takım forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasını giyecek.

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