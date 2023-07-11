Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Gökhan Bozkaya dönemi

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Serhat Deniz'den boşalan Teknik Direktörlük görevi için Gökhan Bozkaya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
''Sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, Teknik Direktörlük görevi için Gökhan Bozkaya ile anlaşmaya varmıştır. Tecrübeli çalıştırıcı 2023-24 sezonunda Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürütecektir.
Kariyerinde 2000-2002 yılları arasında sarı lacivertli formamızı da giyen Gökhan Bozkaya ardından 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe U21 takımımızın ve 2019-2021 yılları arasında ise Fenerbahçe U19 takımımızın teknik direktörlük görevini yürütmüştür. Son olarak 2022-2023 sezonunda Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev almıştır.
Anlaşmanın kulübümüz ve Teknik Direktörümüz Gökhan Bozkaya için hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.''
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
''Sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, Teknik Direktörlük görevi için Gökhan Bozkaya ile anlaşmaya varmıştır. Tecrübeli çalıştırıcı 2023-24 sezonunda Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürütecektir.
Kariyerinde 2000-2002 yılları arasında sarı lacivertli formamızı da giyen Gökhan Bozkaya ardından 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe U21 takımımızın ve 2019-2021 yılları arasında ise Fenerbahçe U19 takımımızın teknik direktörlük görevini yürütmüştür. Son olarak 2022-2023 sezonunda Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev almıştır.
Anlaşmanın kulübümüz ve Teknik Direktörümüz Gökhan Bozkaya için hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.''