Ülker Stadı 1907 tribününde gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Hasan Bey Çiftliği Kurucu Ortakları Arzu Şentürk Salık ve Ela Tapan Karani ile davetliler katıldı.



Törende ilk olarak konuşan Burak Çağlan Kızılhan, "Kadınların toplumun her kesiminde, özellikle sporda güçlenmesi için faaliyetlerini sürdüren kulübümüz, bu sezon itibarıyla UEFA'nın en fazla önem verdiği, büyümesi için yatırımlar yaptığı kadın futbolu yarışmacı kimliğine dahil olmuştur. Ülkemizde kadın futbolu Fenerbahçe'mizin de dahil olmasıyla çok daha ilgi çekici hale geldi ve kadın futboluna destek olmak isteyen markalara ciddi anlamda fırsat oluşturdu. Hayallerinde Fenerbahçe olan kadınların ve kız çocuklarının elinden tutmak, onları desteklemek ve başarılarına şahit olmak için yola çıktığımız ilk senemizde bizimle yol arkadaşlığı yapan Hasan Bey Çiftliği'ne teşekkür ediyoruz. Hasan Bey Çiftliği'ne Fenerbahçe Ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.



Mustafa Kemal Danabaş da kadın futbolunda yeni bir takım olduklarını ve 9 branşta sporun lokomotifi olduklarını belirterek, "Türk sporcunun geleceği için aydın ve başarılı sporcular yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yolculukta yanımızda olan ilk sponsorlarımız bizim için çok kıymetlidirler. Kadın futbol takımımızı kurarken amacımız, kadınların ve kız çocuklarının sporun her alanında olduğu gibi futbolda da yarışmacı kimliğe yer alması, ülkemizdeki tüm kadınlara ilham olması, onların isteyince neler yapabileceğini göstermesiydi. Bugün takımıza baktığınızda Fenerbahçe aidiyeti yüksek, başarılı ve güçlü bir takım oluşturduğumuz görüyorum. Hayallerinde futbol oynamak isteyen kadınlara takımımızın mücadelesinin ilham olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Ligdeki durumlarından da bahseden Danabaş, şunları söyledi:



"Yeni kurulmuş yalnızca 6 aylık mücadele gücü yüksek bir takım olarak şu an 11 maçta 9 galibiyetle 3. sıradayız. Bu yeni kurulan takım için çok ciddi bir başarıdır. Geçtiğimiz pazar günü ligimizin yıllardır oturmuş kadrosuna sahip ve bu sezon yoluna namağlup devam eden Beşiktaş maçından da galibiyetle ayrıldık. Tüm takımımızı kutluyorum. Umuyorum ki güzel başladığımız hikaye mutlu sonla biter ve kupaya uzanan takım biz oluruz. Hasan Bey Çiftliği'ne teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."



Hasan Bey Çiftliği Kurucu Ortaklarından Ele Tapan ise "Bu sponsorluğumuzu tüm kadın ve çocuklarımızın spor yaşantılarını destek vermek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görmekteyiz. Hasan Bey Çiftliği olarak çalışanlarımızın yarıdan fazlası kadın çalışanlarımızdan oluşmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübünün gerek kadın hakları konusunda sergilediği duruşu gerekse de Atatürkçü kimliği bizi bu sponsorlukta motive eden en önemli güç oldu. Tüm sporcu arkadaşımıza yürekten başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.









