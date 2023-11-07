Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni kanat!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, son olarak İzlanda'nın IBV takımında forma giyen Olga Sevcova'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni kanat!
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07 Kasım 2023 18:13
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, son olarak İzlanda'nın IBV takımında forma giyen Olga Sevcova'yı transfer etti.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İzlanda'nın IBV takımında forma giyen Olga Sevcova'yı kadrosuna kattı.

Letonya milli takımı forması da giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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